«Автодор» объявил о подписании контракта с форвардом, сыгравшим 26 матчей в Евролиге

Саратовский «Автодор» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с черногорским тяжёлым форвардом Данило Николичем.
Отмечается, что соглашение с 29-летним черногорцем, сыгравшим 26 матчей в Евролиге и 60 игр в Еврокубке, рассчитано на полтора месяца с опцией продления до конца сезона-2022/2023.
«Я очень взволнован следующим вызовом и путешествием в Россию. Это будет новый опыт для меня. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками. Надеюсь, что смогу привнести в команду энергию, и мы добьёмся успеха в этом сезоне», — сказал Николич.
Николич текущий сезон начинал во французском «Дижоне». В Лиге чемпионов черногорец провёл один матч, набрав шесть очков и четыре подбора. В чемпионате Франции он провёл три встречи, находясь на площадке в среднем 18 минут, набирая пять очков и совершая три подбора.
«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав две победы в семи матчах. В следующей встрече саратовский клуб примет дома «Локомотив-Кубань» (6 ноября, 16:00 мск).
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