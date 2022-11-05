НБА: форвард «Портленда» перед победным броском в матче с «Финиксом» совершил пробежку

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джереми Грант совершил пробежку перед тем, как забросить победный мяч под сирену в матче регулярного сезона НБА с «Финикс Санз» (108:106), сообщается в отчёте на официальном сайте лиги.
Отмечается, что при счёте 106:106 28-летний игрок получил мяч после ввода из-за боковой линии и броском со средней дистанции отправил его в корзину. Арбитры не зафиксировали нарушение, «Портленд» одержал победу.
«Грант поймал мяч одной рукой, затем сделал три шага и совершил бросок», – сообщается в отчёте.
Также отмечаются ещё две зафиксированных ошибки в пользу «Портленда»: защитник Кен Джонсон нарушил правило трёх секунд в обороне за 13,1 секунды до конца, а форвард «Финикса» Микал Бриджес не совершил пробежку за секунду до конца встречи.
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