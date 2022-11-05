Экс-игрок УНИКСа и «Химок» рассказал о конфликте на парковке в турецком Измире

Бывший защитник УНИКСа, «Химок», и «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум рассказал о стычке из-за парковочного места в Измире (Турция). Баскетболист выступает за клуб «Каршияка».



«Мои друзья, болельщики в Измире. Сообщите в полицию о владельце этого белого «Мерседеса». Он вёл себя как идиот из-за моего парковочного места и с агрессией пошёл к моему автомобилю, пока я не вышел и он не увидел, что я намного больше и моложе. Затем он пошёл на меня с ножом, но люди остановили его.



Мы приготовились к драке, но добропорядочные граждане в торговом центре вмешались и помешали ему. Кто знает, чем это могло закончиться. Хуже всего то, что я был с беременной женой и двухлетним сыном. Поэтому я должен был позаботиться об их безопасности. Я думал, что мне придётся убить его, но, к счастью, до этого не дошло», – написал Макколлум в своих соцсетях, опубликовав фото нападавшего и его автомобиля.