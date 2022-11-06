Результаты всех матчей НБА 6 ноября, турнирная таблица

6 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Сакраменто Кингз» – 123:126 ОТ.



«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» – 94:98.



«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 118:133.



«Атланта Хоукс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 124:121 ОТ.



«Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 108:94.



«Миннесота Тимбервулвз» – «Хьюстон Рокетс» – 129:117.



«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 126:101.



«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 102:82.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей НБА:

В ночь на 7 ноября свой матч проведёт «Лос-Анджелес Лейкерс». Его соперником будет «Кливленд Кавальерс».