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Результаты всех матчей НБА 6 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 6 ноября, турнирная таблица
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6 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Сакраменто Кингз» – 123:126 ОТ.

«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» – 94:98.

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 118:133.

«Атланта Хоукс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 124:121 ОТ.

«Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 108:94.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Хьюстон Рокетс» – 129:117.

«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 126:101.

«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 102:82.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей НБА:

Турнирная таблица НБА

В ночь на 7 ноября свой матч проведёт «Лос-Анджелес Лейкерс». Его соперником будет «Кливленд Кавальерс».

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