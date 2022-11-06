Результаты всех матчей НБА 6 ноября, турнирная таблица
Поделиться
6 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Сакраменто Кингз» – 123:126 ОТ.
«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» – 94:98.
«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 118:133.
«Атланта Хоукс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 124:121 ОТ.
«Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 108:94.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Хьюстон Рокетс» – 129:117.
«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 126:101.
«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 102:82.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей НБА:
В ночь на 7 ноября свой матч проведёт «Лос-Анджелес Лейкерс». Его соперником будет «Кливленд Кавальерс».
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
07:32
-
00:09
- 5 ноября 2022
-
23:43
-
23:02
-
22:40
-
21:47
-
21:19
-
20:29
-
19:49
-
19:35
-
18:51
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:20
-
16:54
-
16:22
-
14:57
-
14:17
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
13:05
-
12:39
-
12:27
-
11:33
-
11:17
-
11:06
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
10:00
-
09:44
-
09:31
-
09:17
Партнерский контент