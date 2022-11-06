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Звезда НБА Лиллард: с кем бился Рамирес, чтобы набить 44-0?

Звезда НБА Лиллард: с кем бился Рамирес, чтобы набить 44-0?
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался об итогах поединка между российским боксёром Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто «Зурдо» Рамиресом.

«С кем бился Зурдо, чтобы набить 44-0? Это было легко для Бивола», — написал Лиллард в своих социальных сетях.

Рамирес был непобеждённым боксёром до встречи с Биволом. Ранее мексиканский боксёр одержал 44 победы в 44 боях, 30 из которых завершил нокаутом.

Бой между Биволом и Рамиресом в Абу-Даби продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super. На счету Бивола теперь 21 победа подряд, в том числе 11 – нокаутом.

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