Судья оскорбил игрока во время матча НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Спенсер Динвидди после матча с «Торонто Рэпторс» (111:110) заявил, что арбитр Тони Бразерс навал его «сукиным сыном» после того, как выписал ему технический фол. Об этом сообщил репортёр ESPN Тим Макмахон со ссылкой на слова баскетболиста.

Судья зафиксировал нарушение со стороны Динвидди за 47,8 секунды до окончания второй четверти. Игрок попытался оспорить решение, но судья встречи позволил себе оскорбление в адрес Спенсера. В этот момент рядом находились его партнёры по команде.

В настоящий момент «Даллас» занимает шестое место в таблице Западной конференции. На счету «Маверикс» пять побед и три поражения. Следующий матч команда проведёт на домашней арене с «Бруклин Нетс».

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