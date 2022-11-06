Паскаль Сиакам выбыл на две недели из-за травмы паха

Один из лидеров «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам получил повреждение паха в матче с «Даллас Маверикс» (110:111). У игрока диагностировано растяжение приводящей мышцы. Об этом сообщил инсайдер Майк Стейн в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Сиакам набирает 24,8 очка, 9,3 подбора и 7,7 передачи в среднем за матч.

После девяти игр регулярного чемпионата «Торонто» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе пять побед и четыре поражения. В последней встрече команда как раз уступила Далласу со счётом 110:111. Следующий матч подопечные Ника Нёрса проведут дома с «Чикаго Буллз». Игра состоится 7 ноября в 2:00 по московскому времени.