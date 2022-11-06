Секулич: у нас юная кровь. Мы способны бежать быстро
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (100:84).
«Для нас это была очень важная игра. Мы приехали побеждать. И я рад, что мы не только добились нужного результата, но и продемонстрировали хороший баскетбол.
У нас юная кровь, много молодых игроков. Мы способны бежать быстро. Поэтому старались разыгрывать мяч как можно быстрее, чтобы набирать лёгкие очки в отрывах», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Ранее форвард «Автодора» Александр Петенёв после поражения от «Локомотива-Кубань» рассказал, что команда постоянно испытывает проблемы в третьей четверти матча.
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