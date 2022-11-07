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«Кливленд» одержал восьмую победу кряду, уверенно переиграв на выезде «Лейкерс»

«Кливленд» одержал восьмую победу кряду, уверенно переиграв на выезде «Лейкерс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:100, которая стала для них уже восьмой кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 33 очка и совершивший пять подборов и две передачи. В составе «Лейкерс» выделялись форвард Леброн Джеймс (27 очков, семь подборов и четыре передачи) и оформившие по дабл-даблу центровой Энтони Дэвис (19 очков, 12 подборов и четыре передачи) и разыгрывающий Расселл Уэстбрук (19 очков, три подбора и 10 передач).

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится на выезде с «Ютой Джаз», а «Кливленд» — с «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 19, Уэстбрук - 19, Браун - 12, Райан - 8, Уокер - 6, Габриэль - 4, Кристи - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Ривз - 1, Беверли, Брайант, Джонс, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Шрёдер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Гарлэнд - 24, Аллен - 16, ЛеВерт - 12, Лав - 10, Осман - 9, Мобли - 5, Лопес - 3, Уэйд - 2, Дьяките, Мобли, Нето, Окоро, Рубио, Стивенс, Уиндлер
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