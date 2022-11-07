«Кливленд» одержал восьмую победу кряду, уверенно переиграв на выезде «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:100, которая стала для них уже восьмой кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 33 очка и совершивший пять подборов и две передачи. В составе «Лейкерс» выделялись форвард Леброн Джеймс (27 очков, семь подборов и четыре передачи) и оформившие по дабл-даблу центровой Энтони Дэвис (19 очков, 12 подборов и четыре передачи) и разыгрывающий Расселл Уэстбрук (19 очков, три подбора и 10 передач).

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится на выезде с «Ютой Джаз», а «Кливленд» — с «Лос-Анджелес Клипперс».