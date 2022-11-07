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Дабл-дабл Кузмы не помог «Вашингтону» в матче с «Мемфисом». «Торонто» обыграл «Чикаго»

Дабл-дабл Кузмы не помог «Вашингтону» в матче с «Мемфисом». «Торонто» обыграл «Чикаго»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:93, которая стала для них третьей кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Мемфиса» внесли защитник Десмонд Бейн (26 очков, 2 подбора и 4 передачи) и разыгрывающий Джа Морант (22 очка, 9 подборов и 6 передач). Самыми результативными в составе «Уизардс» стали разыгрывающий Монте Моррис (16 очков и 1 передача) и Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 12 очков, 11 подборов и 2 передач.

В следующем матче «Мемфис» примет «Бостон Селтикс», а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 28, Морант - 23, Кларк - 16, Брукс - 9, Джонс - 7, Ларэвиа - 6, Адамс - 4, Альдама - 4, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 1, Грин, Джексон, Лофтон Мл., Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Вашингтон Уизардс: Моррис - 18, Хатимура - 15, Бартон - 12, Кузма - 12, Порзингис - 10, Гудвин - 9, Гэффорд - 9, Кисперт - 6, Авдия - 4, Гибсон - 2, Бил, Гилл, Дэвис, Кэри, Райт, Тодд, Шакел

Отметим, что в параллельном матче «Торонто Рэпторс» разобрался на домашнем паркете с «Чикаго Буллз» (113:104) благодаря дабл-даблам Фреда Ванвлита (30 очков, 5 подборов и 11 передач) и Скотти Барнса (19 очков, 10 подборов и 4 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 104
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 30, Ануноби - 22, Барнс - 19, Трент-мл. - 12, Колоко - 11, Буше - 8, Ачиува - 5, Янг - 4, Портер - 2, Берч, Бэнтон, Даутин, Сиакам, Флинн, Харпер Мл., Шампани, Эрнангомес
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Вучевич - 18, Горан Драгич - 16, Досунму - 15, Уильямс - 13, Грин - 10, Джонс - 4, Карузо - 4, Терри - 4, Адетокунбо, Болл, Брэдли, Драммонд, Лавин, Симонович, Уайт, Хилл
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