Дабл-дабл Кузмы не помог «Вашингтону» в матче с «Мемфисом». «Торонто» обыграл «Чикаго»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:93, которая стала для них третьей кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Мемфиса» внесли защитник Десмонд Бейн (26 очков, 2 подбора и 4 передачи) и разыгрывающий Джа Морант (22 очка, 9 подборов и 6 передач). Самыми результативными в составе «Уизардс» стали разыгрывающий Монте Моррис (16 очков и 1 передача) и Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 12 очков, 11 подборов и 2 передач.

В следующем матче «Мемфис» примет «Бостон Селтикс», а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс».

Отметим, что в параллельном матче «Торонто Рэпторс» разобрался на домашнем паркете с «Чикаго Буллз» (113:104) благодаря дабл-даблам Фреда Ванвлита (30 очков, 5 подборов и 11 передач) и Скотти Барнса (19 очков, 10 подборов и 4 передачи).