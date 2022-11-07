Результаты всех матчей НБА 7 ноября, турнирная таблица

7 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Мемфис Гриззлиз» – «Вашингтон Уизардс» – 103:97
«Торонто Рэпторс» – «Чикаго Буллз» – 113:104
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» – 102:110
Наиболее значимый вклад в победу «Мемфиса» внесли защитник Десмонд Бейн (26 очков, два подбора и четыре передачи) и разыгрывающий Джа Морант (22 очка, девять подборов и шесть передач). Самыми результативными в составе «Уизардс» стали разыгрывающий Монте Моррис (16 очков и одна передача) и Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 12 очков, 11 подборов и двух передач.
В следующем матче «Мемфис» примет «Бостон Селтикс», а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс».
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