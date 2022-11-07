27-летний легионер покинул «Автодор»
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27-летний сербский разыгрывающий Никола Ребич покинул «Автодор». Об этом информирует пресс-служба саратовской команды. Отмечается, что игрок воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта и продолжит сезон в другом клубе.
Напомним, Ребич пополнил ряды «Автодора» в середине сентября этого года. Сообщалось, что его соглашение с командой было рассчитано на 1,5 месяца с опцией продления до конца сезона. В 8 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Никола в среднем набирал 8,1 очка, делал 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
Ранее «Автодор» объявил о подписании контракта с тяжёлым форвардом из Черногории Данило Николичем.
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