27-летний легионер покинул «Автодор»

27-летний сербский разыгрывающий Никола Ребич покинул «Автодор». Об этом информирует пресс-служба саратовской команды. Отмечается, что игрок воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта и продолжит сезон в другом клубе.



Напомним, Ребич пополнил ряды «Автодора» в середине сентября этого года. Сообщалось, что его соглашение с командой было рассчитано на 1,5 месяца с опцией продления до конца сезона. В 8 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Никола в среднем набирал 8,1 очка, делал 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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