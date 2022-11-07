Бэйлесс: Леброн больше не может руководить «Лейкерс» в матчах, где они должны побеждать

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказал мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не в состоянии руководить действиями команды в матчах, где она обязана брать очки, особенно в домашних встречах.
«Леброн Джеймс больше не может руководить командой в матчах, которые они должны выигрывать, особенно в домашних встречах. «Лейкерс» были повержены во второй половине, 36:56, в матче с бывшей командой Леброна – у себя дома», — написал Скип Бэйлесс у себя в социальных сетях.
Напомним, прошлый матч «Лейкерс» провели с «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась со счётом 114:100 в пользу «Кливленда». Леброн стал самым результативным игроком своей команды, принеся ей 27 очков.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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