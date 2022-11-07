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Леброн Джеймс посетовал на работу арбитров в игровых ситуациях с его участием

Леброн Джеймс посетовал на работу арбитров в игровых ситуациях с его участием
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетовал, что судьи не замечали нарушений правил на нём в некоторых матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«В прошлой матче я получил удар, несколько раз меня сбивали, а в перерыве судьи подошли ко мне и сказали, что пропустили эту ситуацию. И это как раз то, что они говорили мне последние пару лет — что они просто не заметили», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, прошлый матч «Лейкерс» провели с «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась со счётом 100:114 в пользу «Кливленда». Леброн стал самым результативным игроком своей команды, принеся ей 27 очков. В составе «Кавальерс» лучшим стал защитник Донован Митчелл, набравший 33 очка.

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