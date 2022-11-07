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Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Минском»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Минском»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Минском» (58:54).

«Считаю, сегодня мы играли с хорошей энергией и желанием в защите, но в нападении действовали очень плохо, принимали неправильные решения. Наши промахи из выгодных положений в дальнейшем привели к выполнению нами неподготовленных бросков. В заключительной четверти мы действовали плохо и неуверенно, дав «Минску» шанс вернуться в игру. Хозяева показали очень хороший, умный баскетбол с отличным движением мяча. Однако я убеждён, что сегодня именно наша плохая игра позволила минчанам затянуть нас в [такую] концовку. В преддверии матча мы столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами из-за травм, но это не может служить оправданием. Ключевым фактором считаю то, что мы оказались психологически не готовы к матчу», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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