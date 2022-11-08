Определены игроки недели в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были признаны игроками недели в НБА.



Пол Джордж на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Клипперс» одержали три победы в этих матчах. В них форвард «Клипперс» набирал в среднем 33,0 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 5,5 передачи.



Кевин Дюрант вместе с «Бруклин Нетс» выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 30,8 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 6,5 передачи.



«Лос-Анджелес Клипперс» с 5 победами и 5 поражениями занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин Нетс» с 4 победами и 6 поражениями располагается на девятой строчке в турнирной таблице Востока.