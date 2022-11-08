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«Филадельфия» переиграла «Финикс» благодаря дабл-даблу Эмбиида

«Филадельфия» переиграла «Финикс» благодаря дабл-даблу Эмбиида
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 100:88.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал каммерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка, десять подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американец Жорж Ньянг, который набрал 21 очко, четыре подбора, но сумел заработать только одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 228 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить 25-го номера Микала Бриджеса, который набрал 15 очков, пять подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 88
Финикс Санз
Финикс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Ньянг - 21, Харрис - 21, Макси - 11, Мелтон - 6, Такер - 4, Милтон - 2, Рид - 2, Коркмаз, Спрингер, Тибулл, Фостер, Харден, Харрелл, Хаус, Шэмпени
Финикс Санз: Букер - 28, Бриджес - 15, Пэйн - 14, Эйтон - 14, Ли - 10, Крэйг - 3, Ландейл - 2, Пол - 2, Бийомбо, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Окоги, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
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