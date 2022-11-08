«Филадельфия» переиграла «Финикс» благодаря дабл-даблу Эмбиида

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 100:88.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал каммерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка, десять подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американец Жорж Ньянг, который набрал 21 очко, четыре подбора, но сумел заработать только одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 228 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить 25-го номера Микала Бриджеса, который набрал 15 очков, пять подборов и одну передачу.