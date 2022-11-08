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Джейлен Браун: многие игроки выразили недовольство по поводу условий, выдвинутых Ирвингу

Джейлен Браун: многие игроки выразили недовольство по поводу условий, выдвинутых Ирвингу
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о скандальной ситуации с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Ранее из-за публикации Ирвингом в своих соцсетях документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён командой не менее чем на пять матчей.

«Я ожидаю, что NBPA [Национальная ассоциация баскетболистов] подаст апелляцию на отстранение. Условия его возвращения кажутся слишком жёсткими, и многие игроки выразили недовольство по поводу этих условий», — приводит в своих соцсетях слова Брауна обозреватель Гэри Уошберн.

Помимо отстранения, в «Нетс» хотят, чтобы Ирвинг пожертвовал $ 500 тысяч на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе, а также прошёл специальные курсы, которые предполагают профилактику антисемитизма и ненависти.

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