Джейлен Браун рассказал, считает ли Ирвинга антисемитом

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, являющийся также вице-президентом профсоюза игроков НБА, поделился мнением о скандале, в который угодил звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг. Ранее из-за публикации Ирвингом в соцсетях ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён «Бруклином» не менее чем на пять матчей.
«Я не верю, что Кайри Ирвинг – антисемит. Но да, он совершил ошибку. Конечно, нельзя не понимать всей значимости чувства деликатности, ведь при его отсутствии можно потворствовать разжиганию ненависти или чего-то в этом роде. Но я всё-таки не верю, что Кайри Ирвинг является антисемитом. И, надеюсь, в НБА придерживаются такой же позиции», — приводит слова Брауна Boston Globe.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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