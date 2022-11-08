Лидера «Селтикс» дразнили в школе за то, что он мечтал стать игроком НБА

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум подвергался в начальной школе насмешкам со стороны одноклассников после того, как рассказал о своей мечте — стать в будущем игроком НБА, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, в четвёртом классе школьный учитель задал Тейтуму вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет. Джейсон ответил, что мечтает посвятить свою жизнь баскетболу и стать игроком НБА. Преподаватель заявил ему, что это нереально, после чего одноклассники стали постоянно дразнить своего одноклассника. Этими насмешками Тейтума даже доводили до слёз.

Однако, несмотря на всё это, Тейтум реализовал мечту и в настоящий момент является ведущим игроком «Селтикс».

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