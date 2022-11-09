Агент осуждённой в России Грайнер высказалась о ситуации с баскетболисткой

Агент Линдси Колас, представляющая интересы задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, высказалась о ситуации с клиенткой.

«Нашей главной заботой по-прежнему остаётся здоровье и благополучие Бриттни Грайнер. Поскольку мы проходим этот очень непростой этап, когда мы не знаем точно, где находится Бриттни и как у неё дела, мы просим поддержки общественности, просим и дальше писать письма, выражая свою любовь и заботу о ней», — приводит слова Колас ESPN US.

Напомним, в августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. По итогам состоявшейся апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора. Ранее стало известно, что Грайнер отправили в колонию для отбытия наказания.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: