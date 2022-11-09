Салли — о словах Фила Джексона о Брайанте: он номер два, ему не нужно быть номером один

Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли рассказал о состоявшемся у него разговоре с легендарным тренером Филом Джексоном, под руководством которого выступал Коби Брайант. В январе 2006 года Брайант набрал 81 очко в матче с «Торонто Рэпторс», став вторым в истории лиги баскетболистом по очкам, набранным в одной встрече. Выше только Уилт Чемберлен (100 очков). В матче с «Торонто» Коби провёл на площадке 42 из 48 минут.
«Я не согласилась с тем, что сказал мне Фил Джексон. Помню, как произнёс: «Фил, у Коби было 81 очко. Что бы ты ни делал, он собирался набрать 104». И вот что он мне ответил: «Ну, некоторые рекорды должны быть вечны. Ему не нужно быть номером один», – сказал Салли в эфире Club Shay Shay.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:
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