Джон Салли назвал неординарный способ, чтобы сдержать Николу Йокича
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли рассказал о способе, которым он воспользовался бы, чтобы сдержать центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.
«Ударить его по лицу — это единственный способ его остановить», — сказал Салли в эфире Club Shay Shay.
Напомним, в прошлом сезоне (2022) Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. «Денвер Наггетс» завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз» (1-4 в серии). «Голден Стэйт» в итоге выиграл титул. В финале соревнований команда из Сан-Франциско обыграла «Бостон Селтикс» (4-2 в серии).
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