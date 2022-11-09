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«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 71:69.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Андрей Мартюк и Джейлен Бэрфорд, набравшие по 19 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Александр Щербенев. 10 очков набрал Захар Ведищев.

В составе «Енисея» 17 очков на свой счёт записал Александр Гудумак. 13 баллов в активе Владислава Трушкина.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 14 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты санкт-петербургского «Зенита». «Енисей» в следующем туре сыграет в Москве с местной МБА. Встреча состоится 16 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
09 ноября 2022, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
69 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Енисей: Гудумак - 17, Трушкин - 13, Коулмен - 11, Уорнер - 8, Мотовилов - 6, Герасимов - 4, Белянков - 3, Викторов - 3, Балашов - 2, Томпсон - 2, Загретдинов, Сонько
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 13, Ведищев - 10, Узинский - 4, Уиллис - 4, Елатонцев - 2, Емченко, Квитковских, Паунич, Сорокин, Сычков
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