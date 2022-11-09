«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 71:69.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Андрей Мартюк и Джейлен Бэрфорд, набравшие по 19 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Александр Щербенев. 10 очков набрал Захар Ведищев.



В составе «Енисея» 17 очков на свой счёт записал Александр Гудумак. 13 баллов в активе Владислава Трушкина.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 14 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты санкт-петербургского «Зенита». «Енисей» в следующем туре сыграет в Москве с местной МБА. Встреча состоится 16 ноября.