И. о. главного тренера «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу в матче с «Енисеем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа прокомментировал победу краснодарской команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Сегодня с нами не было главного тренера, и мы договорились, что будем играть так, чтобы он мог нами гордиться. Я должен поздравить всех парней, кто сегодня выходил на паркет, мы составили план перед игрой и исполнили всё, о чём договаривались. Мы знали, что «Енисей» – сильная команда, настраивали парней на борьбу. Если в Нижнем мы не справились, то сегодня одержали заслуженную победу», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 71:69 (18:17, 19:22, 22:14, 12:16).



Главный тренер команды Александр Секулич на несколько дней уехал в расположение сборной Словении.

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