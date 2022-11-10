«Виртус» оказался сильнее «Олимпии Милан» в матче 7-го тура Евролиги

Итальянский «Виртус» одержал победу в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 64:59.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 15 очков. 14 очков на счету Джордана Мики. 12 баллов набрал Торнике Шенгелия.



В составе «Олимпии Милан» 13 очков набрал Назарет Митру-Лонг. 11 очков на счету Брэндона Дэвиса.



В следующем туре «Олимпия Милан» сыграет с «Жальгирисом» в Литве. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 21:00 мск. «Виртус» в 8-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Встреча пройдёт в Италии 17 ноября, начало — в 22:30 мск.