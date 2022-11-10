«Виртус» оказался сильнее «Олимпии Милан» в матче 7-го тура Евролиги
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Итальянский «Виртус» одержал победу в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 64:59.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 15 очков. 14 очков на счету Джордана Мики. 12 баллов набрал Торнике Шенгелия.
В составе «Олимпии Милан» 13 очков набрал Назарет Митру-Лонг. 11 очков на счету Брэндона Дэвиса.
В следующем туре «Олимпия Милан» сыграет с «Жальгирисом» в Литве. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 21:00 мск. «Виртус» в 8-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Встреча пройдёт в Италии 17 ноября, начало — в 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
09 ноября 2022, среда. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
59 : 64
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Олимпия Милан: Митру-Лонг - 13, Дэвис - 11, Мелли - 9, Холл - 8, Пэнгос - 6, Хайнс - 5, Риччи - 2, Томас - 2, Бальдассо - 1, Тонут - 1, Фойгтман - 1, Альвити
Виртус Болонья: Теодосич - 15, Мики - 14, Шенгелия - 12, Кординье - 7, Лундберг - 7, Оджелей - 4, Джайте - 2, Пайола - 2, Хэкетт - 1, Бако, Белинелли, Уимс
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