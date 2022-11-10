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Главный тренер ЦСКА Райкович рассказал о плане на игру с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Райкович рассказал о плане на игру с УНИКСом
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«УНИКС тратит много энергии как в обороне, так и в нападении, и это стиль тренера Перасовича. О силе соперника говорят текущие показатели в таблице, они до сих пор непобедимы и обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Как всегда, это по-настоящему хорошая команда. Ожидаю, что завтра будет настоящая битва, жёсткая игра. Мы должны ответить, действовать жёстко и подвижно, что поможет нам реализовать собственный план», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится 10 ноября в Москве. Начало матча – в 19:30 (мск).

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