«Даллас» проиграл «Орландо», прервав четырёхматчевую победную серию, Дончич набрал 24 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 94:87.
Самым результативным в составе «Орландо» стал Франц Вагнер, который набрал 22 очка. Уэнделл Картер оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Спенсер Динвидди, набрав 29 очков. Лука Дончич записал в свой актив 24 очка.
Таким образом, «Орландо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас», в свою очередь, потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.
В следующем матче «Орландо» встретится с «Финикс Санз», а «Даллас» проведёт матч с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 12 и 11 ноября соответственно.
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