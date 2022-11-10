«Даллас» проиграл «Орландо», прервав четырёхматчевую победную серию, Дончич набрал 24 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 94:87.

Самым результативным в составе «Орландо» стал Франц Вагнер, который набрал 22 очка. Уэнделл Картер оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Спенсер Динвидди, набрав 29 очков. Лука Дончич записал в свой актив 24 очка.

Таким образом, «Орландо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас», в свою очередь, потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.

В следующем матче «Орландо» встретится с «Финикс Санз», а «Даллас» проведёт матч с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 12 и 11 ноября соответственно.