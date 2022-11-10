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«Даллас» проиграл «Орландо», прервав четырёхматчевую победную серию, Дончич набрал 24 очка

«Даллас» проиграл «Орландо», прервав четырёхматчевую победную серию, Дончич набрал 24 очка
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 94:87.

Самым результативным в составе «Орландо» стал Франц Вагнер, который набрал 22 очка. Уэнделл Картер оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Спенсер Динвидди, набрав 29 очков. Лука Дончич записал в свой актив 24 очка.

Таким образом, «Орландо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас», в свою очередь, потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.

В следующем матче «Орландо» встретится с «Финикс Санз», а «Даллас» проведёт матч с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 12 и 11 ноября соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 01:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 87
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Вагнер - 22, Картер - 13, Бамба - 12, Саггс - 12, Бол - 11, Океке - 8, Хьюстан - 8, Росс - 6, Хэмптон - 2, Айзек, Банкеро, Вагнер, Скофилд, Фульц, Харрис, Харрис, Энтони
Даллас Маверикс: Динвидди - 29, Дончич - 24, Клебер - 8, Финни-Смит - 8, Грин - 6, Макги - 5, Хардуэй-младший - 5, Пауэлл - 2, Баллок, Вуд, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
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