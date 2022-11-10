Име Удока может вернуться к тренерской работе по ходу сезона

Бывший главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока может вернуться к тренерской работе в одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации по ходу текущего сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



По информации журналиста, Удока входит в сферу интересов ряда команд лиги.



Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» может пригласить Удоку на пост главного тренера после того, как в отставку был отправлен Стив Нэш. Однако позже команда отказалась от приглашения Удоки из-за скандальной истории, случившейся в летнее межсезонье.



Удока, на тот момент возглавлявший «Селтикс», был отстранён от работы на весь сезон из-за интимных отношений с одной из работниц клуба.



В прошлом сезоне НБА Удока вывел «Бостон» в финал, где команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

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