«Миннесота» защищалась вчетвером из-за того, что Д'Анджело Расселл забыл выйти на площадку

Во второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Финикс Санз» произошёл курьёзный инцидент.



Защитник «Миннесоты» Д’Анджело Расселл после замены забыл выйти на площадку и стоял у судейского столика в то время, как его команда вчетвером защищалась против игроков «Санз». В итоге Расселл выбежал только в тот момент, когда «Финикс» завершил атаку трёхочковым попаданием.



Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 129:117. «Миннесота» потерпела пятое поражение в шести последних матчах. Всего «Тимбервулвз» одержали пять побед с начала сезона при семи поражениях.



«Финикс», в свою очередь, выиграл уже восьмой матч в регулярном чемпионате нового сезона.

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