Гомельский разобрал лидеров ЦСКА и УНИКСа, сказав, кто из них сильнее

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Эта встреча состоится сегодня, 10 ноября. Начало запланировано на 19:30 мск. По мнению Гомельского, фаворитом являются армейцы.
«Чей состав конкретно по позициям сильнее? Я считаю, что фактор своего поля делает фаворитом в этой игре ЦСКА. Жаль, что у УНИКСа не будет важных игроков в составе. Димитриевич разнообразнее на позиции разыгрывающего, а Уэйр – надёжнее, реже теряет мяч. В текущем сезоне Миша Кулагин выглядит стабильнее, чем Артём Комолов. Швед умнее, сильнее, обладает большим атакующим потенциалом, чем Мэйкон. Браун гораздо атлетичнее Давидоваца. Если состоится дуэль Лабери с Жан-Шарлем, то буду следить за ней с интересом. Оба игрока пока в своих командах явно не раскрылись. Антонов выбыл из-за травмы очень надолго. Но в оптимальном состоянии я бы предпочёл Семёна. Рейнольдс очень прибавил в точности броска. У него и трёхочковые стали лететь стабильнее. Но на подборах сильнее Милутинов. Обоим тренерам придётся решать непростые задачи по тому, кто кого и как должен опекать. На сегодняшний день Хантер сильнее Курбанова», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
ЦСКА победил «Бурсаспор» в товарищеском турнире в Турции:
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