Леброн Джеймс отреагировал на вопрос журналиста про статистику «Лейкерс» 2-9 на старте НБА
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос журналиста о непросто складывающемся начале сезона НБА для команды, вспомнив популярный мем.
Журналист: команда сейчас находится в трудном положении со статистикой 2-9 в графе «победы» — «поражения».
Леброн Джеймс: правда? Капитан очевидность!
Напомним, в последнем матче «Лейкерс» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:114. В настоящий момент команда Дарвина Хэма занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. Возглавляет таблицу «Юта Джаз». В этом сезоне команда из Солт-Лейк-Сити одержала 10 побед и потерпела три поражения.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Новость по темеЛеброн не доиграл матч с «Клипперс» из-за травмы
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50
-
00:28
-
00:26
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:40
-
20:48
-
20:01
-
18:54
-
17:45
-
16:30
-
15:23
-
14:41
-
13:57
Партнерский контент