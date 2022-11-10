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Леброн Джеймс отреагировал на вопрос журналиста про статистику «Лейкерс» 2-9 на старте НБА

Леброн Джеймс отреагировал на вопрос журналиста про статистику «Лейкерс» 2-9 на старте НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос журналиста о непросто складывающемся начале сезона НБА для команды, вспомнив популярный мем.

Журналист: команда сейчас находится в трудном положении со статистикой 2-9 в графе «победы» — «поражения».

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Напомним, в последнем матче «Лейкерс» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:114. В настоящий момент команда Дарвина Хэма занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. Возглавляет таблицу «Юта Джаз». В этом сезоне команда из Солт-Лейк-Сити одержала 10 побед и потерпела три поражения.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

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