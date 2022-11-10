Чемпион НБА назвал самую большую ошибку в карьере Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги, а ныне эксперт Ричард Джефферсон высказал мнение, что решение звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заключить с клубом новое соглашение было самой большой ошибкой в карьере Леброна.
«Я не разговаривал с ним, но я чувствую, что когда он подписал это продление, то совершил самую большую ошибку в своей карьере. Такой позиции я придерживаюсь до сих пор», — сказал Джефферсон в эфире передачи на ESPN.
Напомним, о решении Леброна и «Лейкерс» продлить сотрудничество стало известно летом этого года. В клубе не стали разглашать детали нового контракта, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
- 10 ноября 2022
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50
-
00:28
-
00:26
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:40
-
20:48
-
20:01
-
18:54
-
17:45