Чемпион НБА назвал самую большую ошибку в карьере Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги, а ныне эксперт Ричард Джефферсон высказал мнение, что решение звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заключить с клубом новое соглашение было самой большой ошибкой в карьере Леброна.



«Я не разговаривал с ним, но я чувствую, что когда он подписал это продление, то совершил самую большую ошибку в своей карьере. Такой позиции я придерживаюсь до сих пор», — сказал Джефферсон в эфире передачи на ESPN.



Напомним, о решении Леброна и «Лейкерс» продлить сотрудничество стало известно летом этого года. В клубе не стали разглашать детали нового контракта, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА: