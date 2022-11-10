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«Фенербахче» победил «Црвену Звезду» в Евролиге

«Фенербахче» победил «Црвену Звезду» в Евролиге
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Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал сербский клуб «Црвена Звезда». Встреча закончилась со счётом 93:79 (24:23, 18:18, 24:16, 27:22) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли. Он принёс своей команде 25 очков. Кроме того, в его активе 10 подборов. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал защитник Неманья Недович, в активе которого 14 очков, а также два подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре соревнований турецкий клуб в Стамбуле сыграет с греческим «Панатинаикосом». Начало запланировано на 20:45 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата примет АСВЕЛ. Встреча между этими командами состоится 17 ноября и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Мотли - 25, Махмутоглу - 20, Гудурич - 17, Пьерр - 10, Хэйс - 10, Калатес - 8, Джекири - 2, Уилбекин - 1, Бирсен, Букер, Хазер, Эдвардс
Црвена Звезда: Недович - 17, Вильдоса - 13, Бентил - 12, Кузмич - 9, Петрушев - 8, Иванович - 6, Лазаревич - 6, Лазич - 5, Мартин - 3, Илич, Холланд
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