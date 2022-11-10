«Фенербахче» победил «Црвену Звезду» в Евролиге

Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал сербский клуб «Црвена Звезда». Встреча закончилась со счётом 93:79 (24:23, 18:18, 24:16, 27:22) в пользу хозяев паркета.
Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли. Он принёс своей команде 25 очков. Кроме того, в его активе 10 подборов. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал защитник Неманья Недович, в активе которого 14 очков, а также два подбора и четыре результативные передачи.
В следующем туре соревнований турецкий клуб в Стамбуле сыграет с греческим «Панатинаикосом». Начало запланировано на 20:45 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата примет АСВЕЛ. Встреча между этими командами состоится 17 ноября и начнётся в 21:00 по московскому времени.
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