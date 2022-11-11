Результаты всех матчей Евролиги 10 ноября, турнирная таблица

Турецкий «Фенербахче» на домашней площадке переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 93:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонатан Мотли, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета лучшую результативность показал защитник Неманья Недович, в активе которого 14 очков.



В другом матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча проходила в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 94:85. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Габриэль Дек и Венсан Пуарье. Оба принесли своей команде по 13 очков. В составе греческого клуба отличился Уилл Клайберн, в активе которого 23 очка.



Ещё в одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Партизаном». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:58. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 17 очков. В составе «Партизана» по 14 очков набрали Кевин Пантер и Джеймс Нанналли.



В другом матче дня «Бавария» оказалась сильнее «Альбы». Встреча прошла в Берлине и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:77. В составе победителей отличились Огастин Рабит и Андреас Обст, набравшие по 14 очков. В составе «Альбы» 20 очков на свой счёт записал Джалин Смит.



Ещё в одном матче дня испанская «Барселона» одержала победу над «Маккаби». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 19 очков. В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун.



В заключительном матче дня литовский «Жальгирис» на выезде переиграл французский АСВЕЛ. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 93:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Димша, набравший 21 очко. В составе французского клуба 15 очков набрал Джона Мэтьюс.