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Результаты всех матчей Евролиги 10 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 10 ноября, турнирная таблица
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Турецкий «Фенербахче» на домашней площадке переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 93:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонатан Мотли, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета лучшую результативность показал защитник Неманья Недович, в активе которого 14 очков.

В другом матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча проходила в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 94:85. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Габриэль Дек и Венсан Пуарье. Оба принесли своей команде по 13 очков. В составе греческого клуба отличился Уилл Клайберн, в активе которого 23 очка.

Ещё в одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Партизаном». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:58. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 17 очков. В составе «Партизана» по 14 очков набрали Кевин Пантер и Джеймс Нанналли.

В другом матче дня «Бавария» оказалась сильнее «Альбы». Встреча прошла в Берлине и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:77. В составе победителей отличились Огастин Рабит и Андреас Обст, набравшие по 14 очков. В составе «Альбы» 20 очков на свой счёт записал Джалин Смит.

Ещё в одном матче дня испанская «Барселона» одержала победу над «Маккаби». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 19 очков. В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун.

В заключительном матче дня литовский «Жальгирис» на выезде переиграл французский АСВЕЛ. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 93:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Димша, набравший 21 очко. В составе французского клуба 15 очков набрал Джона Мэтьюс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Мотли - 25, Махмутоглу - 20, Гудурич - 17, Пьерр - 10, Хэйс - 10, Калатес - 8, Джекири - 2, Уилбекин - 1, Бирсен, Букер, Хазер, Эдвардс
Црвена Звезда: Недович - 17, Вильдоса - 13, Бентил - 12, Кузмич - 9, Петрушев - 8, Иванович - 6, Лазаревич - 6, Лазич - 5, Мартин - 3, Илич, Холланд
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 85
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Дек - 13, Пуарье - 13, Ханга - 11, Ябуселе - 11, Льюль - 10, Муса - 9, Хезонья - 9, Тавареш - 8, Абальде - 4, Корнели - 4, Родригес - 2, Ндиайе
Анадолу Эфес: Клайберн - 25, Жижич - 17, Мицич - 15, Тейлор - 13, Брайант - 9, Пляйсс - 4, Бьёбуа - 2, Данстон, Ильясоглу, М'Байе, Полонара
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
87 : 58
Партизан
Белград, Сербия
Олимпиакос: Слукас - 17, Везенков - 15, Ларенцакис - 14, Канаан - 10, Папаниколау - 10, Питерс - 10, Фалль - 6, Боломбой - 4, Лунцис - 1, Блэк, Маккиссик, Уолкап
Партизан: Нанналли - 14, Пантер - 14, Папапетру - 12, Лессор - 10, Ледей - 6, Мадар - 2, Вукчевич, Глас, Йованович
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
77 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Альба: Смит - 20, Делов - 13, Сикма - 12, Тиман - 9, Зусман - 7, Ветцель - 4, Ламмерс - 4, Блатт - 3, Кумадже - 3, Прочида - 2, Рапик, Шнайдер
Бавария: Обст - 14, Рабит - 14, Уолден - 12, Хантер - 10, Гиллеспи - 6, Лучич - 5, Уинстон - 4, Уэйлер-Бэбб - 4, Харрис - 4, Бонга - 3, Гиффей - 3, Вимберг
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив: Браун - 18, Болдуин - 16, Пойтресс - 10, Небо - 9, Адамс - 8, Ди Бартоломео - 8, Колсон - 6, Мартин - 2, Холлинс - 2, Коэн, Пнини, Хиллиард
Барселона: Лапровиттола - 19, Хиггинс - 15, Тоби - 14, Абринес - 13, Саторански - 9, Веселы - 6, Калинич - 5, Шанлы - 4, Йокубайтис - 1, Да Силва, Ннаджи, Паули
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
76 : 93
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ: Мэтьюс - 15, Нуа - 12, де Коло - 11, Лайти - 9, Джексон-Картрайт - 8, Фалл - 7, Кауди - 6, Рисашер - 5, Обасоан - 2, Тайус - 1, Дьо, Пон
Жальгирис: Димша - 21, Лекавичюс - 16, Улановас - 12, Эванс - 12, Бирутис - 8, Браздейкис - 8, Хэйс - 6, Кавано - 5, Буткевичюс - 3, Шмитс - 2, Кальнетис, Лукошюнас
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