Дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог «Филадельфии» переиграть «Атланту»
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:95.
Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 26 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметить швейцарского центрового Клинта Капелу, который набрал 18 очков, 19 подборов, но не набрал передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 26 очков, 12 подборов и две передачи. Также стоит отметить 0-го номера американского защитника Тайриза Макси, который набрал 15 очков, четыре подбора и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
104 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 26, Капела - 18, Хантер - 14, Коллинс - 11, Мюррей - 10, Оконгву - 10, Холидэй - 8, Гриффин - 3, Джонсон - 2, Холидей - 2, Богданович, Калвер, Камински, Крейчи, Мартин, Форрест
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Макси - 15, Харрис - 12, Ньянг - 9, Харрелл - 8, Хаус - 8, Мелтон - 5, Милтон - 5, Коркмаз - 4, Такер - 3, Рид, Спрингер, Тибулл, Фостер, Харден, Шэмпени
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