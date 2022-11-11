Дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог «Филадельфии» переиграть «Атланту»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:95.



Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 26 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметить швейцарского центрового Клинта Капелу, который набрал 18 очков, 19 подборов, но не набрал передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 26 очков, 12 подборов и две передачи. Также стоит отметить 0-го номера американского защитника Тайриза Макси, который набрал 15 очков, четыре подбора и пять передач.