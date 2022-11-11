Результаты всех матчей НБА 11 ноября, турнирная таблица

11 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» – «Даллас Маверикс» – 113:105

«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» – 104:95

«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 117:112 (ОТ)

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:106



В самом результативном матче наиболее значимый вклад в победу «Хит» внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и восемь передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и четыре передачи). Лучшую результативность в составе «Хорнетс» продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, семь подборов и две передачи).