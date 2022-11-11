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Результаты всех матчей НБА 11 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 11 ноября, турнирная таблица
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11 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Даллас Маверикс» – 113:105
«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» – 104:95
«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 117:112 (ОТ)
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:106

В самом результативном матче наиболее значимый вклад в победу «Хит» внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и восемь передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и четыре передачи). Лучшую результативность в составе «Хорнетс» продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, семь подборов и две передачи).

Турнирная таблица НБА
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