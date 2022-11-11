Результаты всех матчей НБА 11 ноября, турнирная таблица
Поделиться
11 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Даллас Маверикс» – 113:105
«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» – 104:95
«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 117:112 (ОТ)
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:106
В самом результативном матче наиболее значимый вклад в победу «Хит» внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и восемь передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и четыре передачи). Лучшую результативность в составе «Хорнетс» продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, семь подборов и две передачи).
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
08:00
-
06:35
-
06:04
-
01:09
-
00:34
-
00:07
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
Партнерский контент