Эмил Райкович высказался по поводу усиления состава ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о возможном усилении состава. По словам Райковича, в настоящий момент московский клуб доволен ростером, однако если возникнет интересный вариант, предпримет шаг для усиления.



«Это чувствительный для нас вопрос. Мы изучаем рынок, но не хотим подписывать кого попало. Чтобы человек просто занял место в составе. У нас хорошая командная химия, всё очень здорово работают на тренировках. Если мы поймём, что нам нужна помощь по ходу сезона, и появится действительно стоящий игрок, который готов приехать в ЦСКА, то мы сделаем этот шаг. Пока что мы довольны своим ростером», — приводятся слова Райковича в телеграм-канале «Свободный агент».

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