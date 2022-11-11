Бруссард назвал игрока, на которого «Лейкерс» стоит обменять Энтони Дэвиса
Поделиться
Известный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации Крис Бруссард высказал мнение, что потенциальный обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» с участием Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес») и Дэмьена Лилларда («Портленд») был бы выгоден обеим командам.
«Я бы сделал такой обмен. На самом деле, мне кажется, это устроит обе команды. Об этом уже говорилось и ранее. Энтони Дэвис на Дэмьена Лилларда прямо сейчас. Да, кто-то может сказать, что прямо сейчас Лиллард лучше. Но вот что важно для «Портленда»: Дэмьену 32 года, а Дэвис больше соответствует их долгосрочным планам», — сказал Бруссард во время передачи First Things First.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
Новость по темеНазвана позиция «Лейкерс» по возможности обмена Энтони Дэвиса
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
18:01
-
17:50
-
16:56
-
16:15
-
15:29
-
14:55
-
14:13
-
13:55
-
13:39
-
12:52
-
12:51
-
12:19
-
11:36
-
11:08
-
10:38
-
09:33
-
09:17
-
08:00
-
06:35
-
06:04
-
01:09
-
00:34
-
00:07
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
Партнерский контент