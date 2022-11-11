Бруссард назвал игрока, на которого «Лейкерс» стоит обменять Энтони Дэвиса

Известный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации Крис Бруссард высказал мнение, что потенциальный обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» с участием Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес») и Дэмьена Лилларда («Портленд») был бы выгоден обеим командам.



«Я бы сделал такой обмен. На самом деле, мне кажется, это устроит обе команды. Об этом уже говорилось и ранее. Энтони Дэвис на Дэмьена Лилларда прямо сейчас. Да, кто-то может сказать, что прямо сейчас Лиллард лучше. Но вот что важно для «Портленда»: Дэмьену 32 года, а Дэвис больше соответствует их долгосрочным планам», — сказал Бруссард во время передачи First Things First.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: