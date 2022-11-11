Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Автодора» не удивлён успешным стартом сезона Единой лиги ВТБ для МБА

Главный тренер «Автодора» не удивлён успешным стартом сезона Единой лиги ВТБ для МБА
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«Впереди очень важный матч для нас. МБА – молодая амбициозная команда под руководством опытного тренерского штаба. Многие называют московский клуб открытием чемпионата, но для меня успешный старт дебютанта Единой лиги ВТБ не стал сюрпризом. Я давно знаю этих талантливых ребят, ранее неоднократно играл против них.

Нас ждёт непростой матч, но мы настроены решительно. Очень хотим прервать череду поражений и исправить турнирное положение. Я как тренер очень доволен новыми подписаниями. По первым тренировкам могу сказать, что новички отлично вписались в команду. Уверен, они помогут нам как в предстоящей встрече, так и во всём чемпионате», – приводит слова Павичевича официальный сайт «Автодора».

Новость по теме
Карасёв рассказал, в каком случае у МБА будут проблемы в матче с «Автодором»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022