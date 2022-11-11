Главный тренер «Автодора» не удивлён успешным стартом сезона Единой лиги ВТБ для МБА

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором».



«Впереди очень важный матч для нас. МБА – молодая амбициозная команда под руководством опытного тренерского штаба. Многие называют московский клуб открытием чемпионата, но для меня успешный старт дебютанта Единой лиги ВТБ не стал сюрпризом. Я давно знаю этих талантливых ребят, ранее неоднократно играл против них.



Нас ждёт непростой матч, но мы настроены решительно. Очень хотим прервать череду поражений и исправить турнирное положение. Я как тренер очень доволен новыми подписаниями. По первым тренировкам могу сказать, что новички отлично вписались в команду. Уверен, они помогут нам как в предстоящей встрече, так и во всём чемпионате», – приводит слова Павичевича официальный сайт «Автодора».

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