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Карасёв рассказал, в каком случае у МБА будут проблемы в матче с «Автодором»

Карасёв рассказал, в каком случае у МБА будут проблемы в матче с «Автодором»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» из Саратова. Встреча состоится сегодня, 11 ноября. Начало запланировано на 20:00 мск. По словам Карасёва, серьёзные проблемы у его подопечных будут, если они позволят соперникам набирать лёгкие очки.

«Мы провели с «Автодором» два матча на предсезонке, но в составе саратовской команды с тех пор очень много изменений — поменялся тренер, изменился подбор игроков. Появилось ещё несколько легионеров, кто-то, наоборот, покинул клуб. Стиль у команды есть — это атакующий баскетбол с быстрыми переходами. Противник очень неудобный, если позволить «Автодору» набирать лёгкие очки, возникнут серьёзные проблемы»», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

В турнирной таблице в настоящий момент МБА занимает четвёртое место, а «Автодор» располагается на девятой позиции.

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