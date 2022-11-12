Вучевич был оштрафован на $ 15 тыс. за то, что в матче НБА показал средний палец

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич был оштрафован на $ 15 тыс. за то, что во время игры с «Нью-Орлеан Пеликанс» показал средний палец одному из болельщиков, сообщает TMZ.
В первой четверти матча судья зафиксировал у Вучевича пробежку, игрок был недоволен решением арбитра и в ярости бросил непристойный жест одному из фанатов на трибуне.
Матч «Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» завершился победой гостей со счётом 115:111. Никола Вучевич в этой встрече набрал 18 очков, сделал семь подборов и отдал две результативные передачи. В настоящий момент «быки» занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. На их счету шесть побед и семь поражений. «Пеликанс» также занимают восьмую строчку, но в таблице Запада.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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