Владелец «Нетс» рассказал об итогах встречи с отстранённым Кайри Ирвингом

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай провёл встречу с разыгрывающим команды Кайри Ирвингом, который был отстранён на пять матчей за антисемитскую публикацию в социальных сетях.



Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

Джо Цай после продолжительной беседы с Кайри и членами его семьи убедился, что баскетболист не испытывает ненависти к евреям.

«Вчера мы с супругой встретились с Кайри и его семьёй. Мы потратили много времени, чтобы понять друг друга, но теперь мне ясно, что Ирвинг не испытывает ненависти к евреям или какой-либо группе людей», — написал Цай в своих социальных сетях.

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