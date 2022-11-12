Профсоюз НБА сделал заявление на фоне дисквалификации Кайри Ирвинга

В профсоюзе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сделали заявление по ситуации с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, который был отстранён на пять матчей за антисемитскую публикацию в социальных сетях.
Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
Отмечается, что профсоюз находится в тесном контакте с игроком, клубом и лигой и пытается разрешить эту скандальную ситуацию. Кайри должен осознать свою ошибку и извиниться перед людьми, которых оскорбил его поступок.
«Мы тесно сотрудничаем с Кайри, руководством «Нетс» и НБА, чтобы достичь определённого продвижения в этой ситуации через прощение, понимание и исцеление», — сказано в заявлении организации.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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