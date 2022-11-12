Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана 20-летней давности

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным игроком со времён Майкла Джордана, кому удалось набрать в двух матчах подряд более 40 очков. Легендарный экс-защитник «быков» сумел это сделать в 2002 году в возрасте 38 лет. Карри в настоящий момент 34 года.

Стефен в прошлом матче с «Кливленд Кавальерс» набрал 40 очков, 18 из которых — в четвёртой четверти, и внёс существенный вклад в победу своей команды (106:101). За 1:18 до конца матча он сравнял счёт трёхочковым попаданием, а спустя время вывел команду вперёд и затем упрочил преимущество ещё одним попаданием из-за дуги.

До этого Карри записал на свой счёт 47 очков в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113).

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