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«Он невероятен». Стив Керр эмоционально высказался об игре Стефена Карри

«Он невероятен». Стив Керр эмоционально высказался об игре Стефена Карри
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр восхитился игрой Стефена Карри в матче с «Кливленд Кавальерс» (106:101). Разыгрывающий набрал 40 очков, 18 из которых — в четвёртой четверти. За 1:18 до конца матча он сравнял счёт трёхочковым попаданием, а спустя время вывел команду вперёд.

«У меня закончились прилагательные, чтобы описать игру Стефа. Он просто великолепен в каждой игре. Стеф находится в прекрасной форме, он значительно прибавил в функционале и стал физически сильнее. Карри стал намного чаще и увереннее защищаться.

Это действительно высокий уровень. Он может отрабатывать на каждом метре площадки в течение всей игры. Стеф просто бросает отовсюду и попадает в кольцо. Он невероятен», — цитирует Керра Clutch Points.

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