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«Могу сделать на площадке всё, что захочу». Карри — о своём превосходстве в игре

«Могу сделать на площадке всё, что захочу». Карри — о своём превосходстве в игре
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал победу своей команды в матче с «Кливленд Кавальерс» (106:101) и высказался о своём превосходстве на площадке. Карри набирает больше 40 очков во втором матче подряд.

«Я бы не сказал, что сейчас у меня лучшее физическое состояние в карьере, но я просто пытаюсь поддерживать тот ритм и уровень игры, который был у меня на протяжении некоторого времени. Цифры, конечно, выглядят хорошо. Хочу продолжать в том же духе. У меня есть большая уверенность в том, что я могу сделать на площадке всё, что захочу, и получать удовольствие от игры.

Учитывая наш не самый удачный старт, приятно осознавать, что ты можешь проложить себе путь в такие большие игры и помочь команде набрать хороший темп. Посмотрим, как долго это продлится», — цитирует Карри Clutch Points.

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