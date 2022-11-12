Стивен Эй Смит призвал «Бруклин Нетс» отменить дисквалификацию Кайри Ирвинга

Известный телеведущий Стивен Эй Смит призвал руководство «Бруклин Нетс» отменить дисквалификацию Кайри Ирвинга и вернуть его на площадку.

«Кайри не должен был так поступать. Размещать эту ссылку на своей странице было крайне бесчувственно и оскорбительно, еврейская община высказалась по этому поводу. Мы понимаем эту ситуацию. Но он извинился. Пусть и неохотно, но он это сделал. Большинство людей в нашем обществе признают, что Кайри был неправ и совершил ошибку.

Комиссар НБА выступил с заявлением и сказал, что Кайри Ирвинг — это человек, которого он знает лично в течение 10 лет и может за него поручиться, он признал, что Кайри не является антисемитом. Думаю, этого должно быть достаточно. Я не хочу слышать о тренинге по профилактике ненависти и прочей ерунде. Потому что вы унижаете Кайри, когда ставите перед ним условия для возвращения в лигу», — цитирует Смита Fadeaway World.

Новость по теме Пол Пирс раскритиковал «Бруклин» за выдвинутые Кайри Ирвингу требования

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?