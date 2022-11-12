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Пол Пирс раскритиковал «Бруклин» за выдвинутые Кайри Ирвингу требования

Пол Пирс раскритиковал «Бруклин» за выдвинутые Кайри Ирвингу требования
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Бывший форвард «Бостон Селтикс» Пол Пирс назвал слишком чрезмерными условия и требования, которые руководство «Бркуклин Нетс» предъявило Кайри Ирвингу для отмены его дисквалификации и возвращения на паркет.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но был отстранён на пять матчей.

«Думаю, что это уже слишком. Кайри понял, что совершил ошибку, и принёс за это свои извинения. Но теперь они выдвигают список требований, которые он должен выполнить, чтобы вернуться на паркет. Я с этим не согласен. Мы все знаем, что Кайри не испытывает ни к кому ненависти. Он не антисемит. Вы могли слышать, как многие его друзья ручались за него. Я просто не согласен с процессом, через который он должен пройти, чтобы вернуться на площадку», — приводит слова Пирса Clutch Points.

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