Кевин Дюрант: нам будет легче играть с «Лейкерс» без Леброна

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о травме звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в преддверии матча их команд.

«С Леброном трудно иметь дело, когда он на паркете. Нам нужны победы, но, безусловно, я хочу, чтобы он играл. Конечно, когда его нет на площадке, против «Лейкерс» становится легче играть. У него была травма паха, надеюсь, там не всё так плохо и он пропустит максимум пару недель и сможет быстро восстановиться. Надеюсь, что в следующий раз, когда они приедут в Бруклин, мы сможем сыграть друг против друга», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин Нетс» состоится в ночь с 13 на 14 ноября.

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