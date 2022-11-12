Кевин Дюрант: нам будет легче играть с «Лейкерс» без Леброна
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о травме звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в преддверии матча их команд.
«С Леброном трудно иметь дело, когда он на паркете. Нам нужны победы, но, безусловно, я хочу, чтобы он играл. Конечно, когда его нет на площадке, против «Лейкерс» становится легче играть. У него была травма паха, надеюсь, там не всё так плохо и он пропустит максимум пару недель и сможет быстро восстановиться. Надеюсь, что в следующий раз, когда они приедут в Бруклин, мы сможем сыграть друг против друга», — приводит слова Дюранта Clutch Points.
Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин Нетс» состоится в ночь с 13 на 14 ноября.
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Леброн танцует на яхте во время тренировки.
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